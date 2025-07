João Campos quer palanque único com Lula

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), busca ser o candidato único do presidente Lula (PT) nas eleições de 2026 em Pernambuco. O cenário eleitoral foi discutido durante encontro entre eles em Brasília na quarta-feira (23). João Campos deverá deixar o cargo de prefeito no início de abril do próximo ano para disputar o governo estadual contra a governadora Raquel Lyra (PSD).

Nome do PSB para a disputa, Campos quer afastar rumores de que Lula poderia estar presente em dois palanques em Pernambuco, como aconteceu em 2006, quando seu pai, o ex-governador Eduardo Campos (1965-2014), venceu a eleição, na qual Lula também fez atos junto com Humberto Costa (PT) no primeiro turno.

Raquel tem boa relação com o governo federal e costuma agradecer publicamente as parcerias de Lula com sua gestão, mas não tomou posição ainda acerca da próxima disputa para a Presidência. Em 2022, a governadora apoiou Simone Tebet (MDB) no primeiro turno e não se posicionou no segundo.