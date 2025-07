Sul e Sudeste têm cinco vezes mais pediatras que Norte e Nordeste

O Brasil tem uma média nacional de 94,72 pediatras para cada 100 mil habitantes de até 19 anos, mas a distribuição desses profissionais é desigual entre as regiões. Estados do Sul e Sudeste, como Rio Grande do Sul e São Paulo, e também o Distrito Federal, no Centro-Oeste, apresentam pelo menos cinco vezes mais pediatras por criança e adolescente do que estados do Norte e Nordeste, como Amapá, Amazonas, Acre, Pará e Maranhão, que são os cinco com menor cobertura.

O Distrito Federal lidera com a maior proporção, registrando 258,35 pediatras para cada 100 mil habitantes de até 19 anos, considerando a população jovem estimada em 54,5 milhões. Em seguida, vêm Rio de Janeiro (147,85), Espírito Santo (140,15), São Paulo (136,08) e Rio Grande do Sul (126,03). Já o Maranhão tem a menor oferta, com apenas 27,98 pediatras para cada 100 mil crianças e adolescentes, seguido por Pará (28,74), Acre (33,35), Amazonas (37,48) e Amapá (38).

Os dados são do estudo Demografia Médica no Brasil 2025, divulgado em abril pela Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo), que mostra que o país contava com 47.787 pediatras ativos em 2024. Apesar disso, o total de registros na especialidade chega a 51.628, pois cerca de 3.841 médicos (8% do total) possuem mais de um registro em diferentes Conselhos Regionais de Medicina (CRMs) ou unidades da Federação.