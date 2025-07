Promotoria pede prisão de policiais acusados de estuprar indígena

Reportagem do site Sumaúma, publicada no dia 18 deste mês, detalhou as acusações feitas pela mulher do povo kokama.

De acordo com o Ministério Público, a mulher relatou que os estupros ocorriam de forma recorrente, durante à noite e em diversas vezes foram praticados coletivamente.

"Em depoimento a promotores de Justiça, na manhã desta sexta-feira, a vítima confirmou que durante o período em que esteve presa no interior foi submetida a abusos sexuais, humilhações e constrangimentos por parte dos PMs e do guarda municipal", diz nota do Ministério Público.