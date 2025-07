Avós são incentivados pelos netos a praticarem atividade física

Para pacientes com diabetes, pesquisas mostram que a prática de exercícios, mesmo que somente duas vezes por semana, reduz os riscos de morte.

Já os pacientes com doenças cardíacas devem fazer uma avaliação médica para saber qual atividade é melhor para o seu caso.

Em todos as situações é preciso estar atento aos sinais de dor. A geriatra afirma ainda que uma dor articular persistente pode indicar "que o movimento está sendo feito com sobrecarga da articulação". Por isso, é fundamental o acompanhamento de um bom educador físico que deverá fazer uma avaliação antes do início do novo hábito.