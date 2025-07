Moraes ordena remoção de deputados acampados em frente ao STF

Moraes determinou a prisão em flagrante caso os parlamentares insistissem em continuar no local, com base na prática de resistência ou desobediência "ao ato de autoridade pública, a fim de garantir a efetividade das probabilidades e a preservação da ordem pública".

Em sua conta de Instagram, Helio havia anunciado que faria a manifestação, alegando que as decisões do parlamento são "rasgadas por ministros do Supremo".

"Ajoelhei diante do STF com um esparadrapo na boca, a Bíblia na mão e a Constituição no peito. Não vim buscar palco. Vim deixar um recado. Enquanto calarem Bolsonaro, censurarem o povo e zombarem da nossa fé, eu vou resistir ? nem que seja com silêncio", escreveu em uma carta aberta publicada nas redes sociais.