Moraes mantém cenário incerto para Bolsonaro ao negar prisão

Apesar de o ministro Alexandre Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), ter dito que Jair Bolsonaro (PL) não está proibido de dar entrevistas, na prática, as ambiguidades e termos genéricos de sua mais recente decisão mantêm um cenário bastante incerto dos limites do que o ex-presidente pode falar sem que isso seja lido como uma burla às restrições impostas pelo magistrado.

Especialistas consultados pela Folha de S.Paulo veem a nova manifestação de Moraes, expedida na quinta-feira (24), como pouco clara e consideram que ela ainda deixa lacunas importantes, que podem restringir de maneira excessiva a liberdade de manifestação de Bolsonaro.

Após ordem anterior que gerou uma série de dúvidas, uma das principais questões permanece: quando um post de terceiro com declarações do ex-presidente poderá representar uma violação da medida cautelar --o que justificaria sua prisão preventiva.