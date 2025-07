Ao investigar AVC, mulher de 36 anos descobre esclerose múltipla

Aos 36 anos, Fabiana Santos Sobrinho, conhecida como Fabi Bubu, vive uma jornada de ressignificação. Criadora de conteúdo em Mogi das Cruzes (SP), ela construiu nas redes sociais um espaço acolhedor para dialogar sobre a maternidade. Mas, desde maio de 2024, uma nova pauta passou a compor sua rotina e suas postagens: a convivência com a esclerose múltipla, doença autoimune que afeta o sistema nervoso central e ainda desperta dúvidas e preconceitos.

Antes mesmo do diagnóstico, os sinais já interferiam em seu cotidiano. Espasmos na mão esquerda dificultavam tarefas simples como escrever, enquanto sua fala desacelerada chamou a atenção de seguidores. "Pensei que fosse efeito colateral de algum remédio ou até um AVC", relembra. Ela iniciou imediatamente a busca por um neurologista especializado, a confirmação veio e se deparou com as primeiras dificuldades: a indicação de um tratamento ultrapassado, com corticoides e vitamina B12.

Fabi encontrou um profissional alinhado com os protocolos mais atualizados. Desde então, faz uso do natalizumabe, imunobiológico aplicado mensalmente no hospital. A medicação tem causado efeitos colaterais leves, como dor de cabeça e fadiga - sintoma que, segundo ela, é o mais temido pelos pacientes. "Muita gente com esclerose múltipla diz que preferiria qualquer outro sintoma no lugar da fadiga. Felizmente, até agora consigo manter minha energia para o trabalho e até para praticar esportes."