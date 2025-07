Novas tecnologias no SUS: Ministério da Saúde anuncia R$ 450 mi

Durante o evento ainda foram anunciados R$ 30 milhões para seis novas unidades da Embrapii voltadas para áreas dos biofármacos, dispositivos médicos e saúde digital que atenderam, prioritariamente, demandas do SUS.

Além disso, mais R$ 60 milhões foram anunciados para a iniciativa Projetos de Alto Impacto, que é voltada para o desenvolvimento de dispositivos médicos, diagnósticos avançados e fabricação nacional de fármacos e farmoquímicos.

Para contemplar a pesquisa clínica no país, o Ministério da Ciência junto com a Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) lançaram também a chamada pública, no valor de R$ 300 milhões, para projetos de inovação no setor da saúde --destinados a empresas que atuem no desenvolvimento de insumos, em plataformas tecnológicas para terapias avançadas, produtos biológicos de alto impacto para a saúde pública e equipamentos médicos inovadores.