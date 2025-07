Lula diz que Donald Trump foi induzido a mentira

"Esses mesmos cidadãos ou cidadãs que utilizavam a camisa da seleção brasileira e a bandeira nacional estão agora agarrados na bota do presidente dos Estados Unidos pedindo para ele fazer intervenção no Brasil. Numa total falta de patriotismo. Junta a falta de patriotismo com traição", afirmou.

"Se o presidente Trump tivesse ligado para mim, eu certamente explicaria para ele o que está acontecendo com o ex-presidente. Eu explicaria, porque tenho boa relação com todo mundo. Se ele me ligasse, mas não. Ele foi induzido a acreditar em uma mentira de que o Bolsonaro está sendo perseguido."

Lula disse ainda ter sido alvo do que chamou de mentiras durante a Operação Lava Jato, mas que optou por enfrentar o processo judicial, e ironizou a atitude de Bolsonaro diante do julgamento da trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal).