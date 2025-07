Brasil vence Alemanha e encara Japão na semi da Liga das Nações

A seleção brasileira feminina de vôlei assegurou a classificação às semifinais da Ligas das Nações e ficou mais perto do título inédito na competição. Nesta quinta-feira (24), a amarelinha derrotou Alemanha por 3 seta a 0 (25/19, 26/24 e 25/14), em Lodz (Polônia). A adversária do Brasil na semi será a equipe japonesa, que mais cedo bateu a Turquia por 3 sets a 2. Brasileiras e japonesas se enfrentam no próximo sábado (26), a partir das 15h (horário de Brasília). Antes, às 11h, ocorrerá a outra partida da semi, entre Itália e Polônia.

O confronto pode ser a chance de a seleção brasileira devolver o revés sofrido para o Japão (3 sets a 2) na semifinal da edição do ano passado da Liga das Nações. Na final, as asiáticas foram superadas pelas italianas, que faturaram o título. Coincidentemente, os duelos das semifinais de 2024 se repetiram este ano. Brasil e Japão se enfrentaram no último dia 13, no encerramento da primeira fase (classificatória), com vitória da amarelinha por 3 sets a 0.

O triunfo desta quinta (24) sobre a Alemanha foi o segundo do Brasil na competição. Na primeira semana da fase classificatória, no Rio de Janeiro, a amarelinha já havia superado a Alemanha por 3 sets a 2. No jogo desta quinta (24), a oposta Rosamaria foi a maior pontuadora, com 13 acertos, seguida pela capitã Gabi, que anotou 12 pontos.