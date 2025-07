Brasil tem 20,5 milhões de pessoas que não usam internet

Mais da metade do grupo que não acessou a internet era composto por idosos de 60 anos ou mais em 2024. Eles eram 10,7 milhões, o equivalente a 52,1% do total de desconectados.

No recorte por nível de escolaridade, a pesquisa indica que 52,4% das pessoas afastadas da rede contavam com ensino fundamental incompleto, enquanto 21% não tinham instrução. As duas parcelas somavam 73,4% do total de 20,5 milhões.

Esse contingente também era formado por 10,6 milhões de homens. Eles eram 51,8% do grupo, enquanto as mulheres respondiam por 48,2% (9,9 milhões).