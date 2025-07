Tocantins registra surto de sarampo; 6 casos são confirmados

Segundo o Governo do Tocantins, desde a suspeita dos primeiros casos, equipes de vigilância em saúde foram deslocadas para realizar ações de contenção no município. Entre as medidas estão a orientação para isolamento domiciliar e a vacinação dos contatos dos pacientes confirmados. No total, 14 profissionais, incluindo técnicos do Ministério da Saúde, atuam diretamente no controle do surto.

Diretor do departamento do PNI (Programa Nacional de Imunizações) do Ministério da Saúde, Éder Gatti, diz que ações de bloqueio vacinal, busca ativa de contatos e investigação epidemiológica foram rapidamente realizadas para evitar a disseminação em todos os estados com casos confirmados.

"Estamos com um trabalho de campo intenso, em parceria com estados e municípios, para conter a circulação do vírus", diz.