Caixa pagará R$12,9 bilhões a trabalhadores, quem tem direito?

O que é a distribuição do lucro do FGTS e quem tem direito?

A distribuição do lucro do FGTS atende lei de 2017, regulamentando o que diz a regra do fundo, de que parte dos resultados obtidos devem ser distribuídos com o trabalhador. Segundo a norma, a Caixa, gestora do dinheiro, deve distribuir os valores até 31 de agosto.

É preciso pagar ao menos 50% dos resultados.

Têm direito ao lucro do FGTS todos os trabalhadores com carteira assinada ou que tiveram carteira assinada em algum momento da vida profissional e tinham saldo na conta no dia 31 de dezembro de 2024 vão receber os valores referentes à distribuição.

Quanto a caixa já distribuiu de lucro do FGTS desde 2017?

Ano - Resultado FGTS - Valor distribuído - Rentabilidade - IPCA

2016 - 14.558.903.885,16 - 7.279.451.942,58 - 7,15% - 6,29%

2017 - 12.464.531.044,33 - 6.232.265.522,17 - 5,59% - 2,95%

2018 - 12.221.116.697,74 - 12.221.116.697,74 - 6,18% - 3,75%

2019 - 11.324.324.757,15 - 7.500.000.000,00 - 4,90% - 4,31%

2020 - 8.467.916.970,89 - 8.129.200.292,05 - 4,92% - 4,52%

2021 - 13.335.488.653,18 - 13.202.133.766,65 - 5,83% - 10,06%

2022 - 12.848.198.844,96 - 12.719.716.856,51 - 7,09% - 5,78%

2023 - 23.380.518.279,95 - 15.196.777.891,94 - 7,78% - 4,62%

Quando a caixa vai pagar o lucro do FGTS?

A distribuição do lucro do FGTS aos trabalhadores deve ser feita pela Caixa, gestora do fundo, até o dia 31 de agosto do ano seguinte à apuração dos resultados, segundo a lei, mas o banco começará a fazer os depósitos logo após a aprovação do lucro no conselho curador.