Aluna perde bolsa por ostentar luxo enquanto se dizia baixa renda

Uma estudante de medicina teve a bolsa de estudos suspensa após a Justiça de Goiás concluir que seu padrão de vida não condizia com a renda declarada para participar do programa da Prefeitura de Anápolis. Ela alegava viver com o avô e sustentar-se com apenas três salários mínimos, mas ostentava viagens internacionais nas redes sociais.

Segundo apuração do G1, a Justiça inicialmente autorizou a rematrícula da jovem numa universidade particular, mesmo com a dívida de R$ 47 mil acumulada desde fevereiro. No entanto, após uma portaria municipal instaurar auditoria para apurar possíveis fraudes no programa, a decisão foi revogada.