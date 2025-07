Preço do café começa a cair, mas kg ainda custa R$80 nos mercados

O produto também ajudou a desacelerar o valor da cesta básica no Sudeste em junho, com queda de 0,52% no mês, de acordo com a Abras (Associação Brasileira de Supermercados). O quilo, no entanto, ainda pesa no bolso e pode custar cerca de R$ 80, conforme a marca. Em oito supermercados visitados pela reportagem nas zonas sul e central de SP nesta quarta-feira (23), o valor médio do pacote de 500 g era vendido por R$ 37,21, e o de 250 g, por R$ 20,91. Em promoções, era possível comprar meio quilo por R$ 27,99. No local onde estava mais caro, o pacote chegava a R$ 44,99.

Segundo especialistas, o consumidor deve demorar até três meses para sentir queda mais expressiva no valor do produto, que tem alta acumulada de 86,53% em 12 meses e de 45,86% desde janeiro.

"No atacado, o preço do café já vem caindo desde março. Esses preços começam a chegar agora no varejo. A tendência é que esse movimento de queda continue ao longo do ano, haja vista a maior disponibilidade do produto nesta safra", afirma Guilherme Moreira, coordenador do IPC da Fipe.

Em abril, a Folha de S.Paulo encontrou, nas mesmas lojas, café com preços médios de R$ 33,87, nos pacotes de 500 g, e de R$ 18,89, nos de 250 g.

"O que nós notamos primeiro foi uma desaceleração da alta. Na sequência, a tendência é um processo de queda", explica Felipe Queiroz, economista-chefe da Apas (Associação Paulista de Supermercados).

Para Queiroz, devido à concorrência no setor supermercadista, o repasse da redução nos valores não deve demorar a chegar com mais força aos consumidores. "Nós acreditamos que, nos próximos três meses, essa queda já começa a ser observada com uma consistência muito maior", afirma.