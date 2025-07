Polícia apura maus-tratos contra 200 animais em fazenda

A Polícia Civil de Goiás investiga um grave caso de maus-tratos a animais em uma fazenda localizada na zona rural de Santa Helena de Goiás, no sudoeste do estado. De acordo com a corporação, cerca de 80 cabeças de gado morreram por inanição, e outras 200 estão em condições críticas, correndo risco de morte.

Leia mais: Criador de gado é multado em meio milhão após morte de 30 bois

A denúncia foi feita à Agrodefesa (Agência Goiana de Defesa Agropecuária), que acionou a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema). Equipes da Polícia Civil estiveram na propriedade, a cerca de 15 km do município, e constataram a situação de abandono dos animais.