Presidentes da Câmara e Senado do Brasil entram na mira de Trump

O governo de Donald Trump iniciou discussões sobre a possibilidade de impor sanções a dois dos principais nomes do Congresso brasileiro: o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil). A informação é do site Metrópoles.

Segundo a publicação, esta é a primeira vez que a administração Trump considera medidas contra líderes do Legislativo brasileiro, num movimento semelhante ao que já vinha ocorrendo com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), como Alexandre de Moraes, que teve o visto revogado pelos EUA.