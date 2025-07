Catamarã fica à deriva após acidente na ilha de Itaparica

O barco de pesca tinha dois passageiros, e um deles chegou a registrar os danos em um vídeo divulgado nas redes sociais. Os dois também foram resgatados.

Segundo a Marinha, 15 pessoas já chegaram ao porto a bordo de uma lancha, e uma avaliação de profissionais do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) identificou que todos estavam em boas condições de saúde. Entre o primeiro grupo de resgatados estava uma criança e um gestante, que está em acompanhamento por precaução.

O Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN) da Marinha acionou o Centro de Coordenação do Salvamar Leste (Serviço de Busca e Salvamento Marítimo do Leste) e encaminhou lanchas e equipes da capitania dos portos, um navio-patrulha, um aviso-de-patrulha e uma corveta. Dois rebocadores também auxiliaram no resgate dos passageiros e tripulantes.