Justiça do RJ decreta prisão preventiva de rapper Oruam

A ordem de prisão foi expedida no plantão judiciário sob a acusação de lesão corporal leve, descrita no Código Penal, artigo 129, parágrafo 12. O texto estabelece o aumento de pena quando a lesão é praticada contra autoridades ou agentes.

A Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão preventiva do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam, após, de acordo com a Polícia Civil, ele atacar agentes e, com isso, facilitar a fuga de um dos principais ladrões de carros do estado.

O jovem que fugiu é descrito pela polícia como líder da chamada equipe do ódio, responsável pelo roubo de veículos na zona norte do Rio, além de ser apontado como segurança de Edgar Alves, o Doca, líder do Comando Vermelho.

"Analisando os autos, verifico que, no presente momento, mais adequado se faz a decretação da prisão preventiva (e não da prisão temporária), conforme sugerido pelo Ministério Público", diz trecho da decisão.

"A prisão preventiva encontra respaldo nos artigos 311 a 313 do Código de Processo Penal e se faz pertinente para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. E os requisitos se fazem presentes, de acordo com os elementos probatórios", acrescentou.