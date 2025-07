Trabalhar quatro dias e folgar três faz bem à saúde

"Notamos que os funcionários nas empresas que reduziram os dias de trabalho tiveram reduções significativas de burnout, além de melhora na saúde mental e física", diz Wen Fan, uma das autoras do estudo. "A satisfação com o trabalho também aumentou." Segundo a pesquisadora, essas mudanças não foram observadas no grupo de controle.

Fan afirma que a pesquisa tem limitações, como o fato de ter sido feita com empresas que já demonstravam valorizar o bem-estar dos funcionários e que já estavam inclinadas a fazer a mudança, o que pode inflar os efeitos positivos da redução de carga horária. "Por outro lado, é possível que funcionários de empresas mais rígidas e menos propensas a fazer essa mudança observassem ganhos ainda maiores", diz ela, acrescentando que ambas as hipóteses merecem ser exploradas.

Os impactos na saúde física, segundo a pesquisa, demandam mais tempo de estudo para serem identificados com mais clareza. De acordo com Fan, as melhorias nesse aspecto seriam notadas em condições associadas ao estresse, como hipertensão, diabetes e problemas do sono.

No Brasil, o debate sobre a escala de trabalho começou a ganhar tração no final do ano passado, com a eleição de Rick Azevedo (PSOL-RJ) para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro sob a bandeira "vida além do trabalho". O vereador pleiteia o fim da escala 6x1, em que se trabalha seis dias na semana para folgar apenas um.