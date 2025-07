1 em cada 23 adolescentes dá à luz no Brasil todo ano, diz estudo

Uma em cada 23 meninas de 15 a 19 anos dá à luz no Brasil anualmente. De 2020 a 2022, o país registrou mais de 1 milhão de nascimentos vindos de gestantes nessa faixa etária. Dos 10 aos 14 anos, quando qualquer relação sexual é estupro, o número cai para 49 mil nascimentos. Os dados são da pesquisa "Maternidade na adolescência no Brasil: altas taxas de fecundidade e desigualdades marcantes entre municípios e regiões", feita por pesquisadores do Centro Internacional de Equidade em Saúde da Universidade Federal de Pelotas.

O estudo usou dados do Sinac (Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos), disponibilizados pela plataforma DataSUS, e do Censo Brasileiro de 2022.

Segundo o estudo, a questão socioeconômica tem impacto significativo no aumento das taxas de fecundidade entre adolescentes. A conclusão veio a partir do cruzamento de dados do IBP (Índice Brasileiro de Privação), que mapeia fatores como analfabetismo, acesso a saneamento e renda, com as taxas de fertilidade.