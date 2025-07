Bolsonaro mostra tornozeleira em foto postada por deputado

Bolsonaro cumpre medidas cautelares desde sexta-feira (18). Além de ter que usar o aparelho de monitoramento, ele está proibido de acessar redes sociais e de falar com o seu filho Eduardo, que está nos Estados Unidos e cuja atuação para o governo Trump para levantar sanções contra o Brasil é investigada pela Polícia Federal.

"A maior injustiça da história desse país. Não vou desistir do nosso Brasil", escreveu o deputado.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) mostrou sua tornozeleira eletrônica em uma foto publicada pelo deputado federal Maurício do Vôlei (PL-MG) nesta segunda-feira (21).

O ex-presidente também não pode sair de casa à noite e nos fins de semana. Bolsonaro não pode manter contato com outros investigados ou com representantes de embaixadas estrangeiras.

As medidas foram impostas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes após a PGR (Procuradoria-Geral da República) alegar que elas seriam urgentes para evitar uma eventual tentativa de fuga de Bolsonaro. O ex-presidente, reú no STF em ação sobre a trama golpista de 2022, nega a intenção de deixar o país.