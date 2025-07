Santos terá trinca de confrontos diretos contra Z4

O Santos voltou a tropeçar, religou o alerta no Brasileiro e terá três jogos seguidos contra adversários diretos para tentar escapar da zona perigosa da tabela.

O Peixe pagou caro pelo resultado e voltou ao Z4 após três rodadas. O Alvinegro praiano havia escapado ao vencer o Fortaleza na 12º rodada, seguiu fora mesmo com o clássico adiado com o Palmeiras e até respirou mais aliviado após bater o Flamengo, mas retornou após ser atropelado pelo Mirassol no último final de semana.

O time comandado por Cléber Xavier caiu quatro posições e está em 17º na tabela. Três dos rivais que estavam atrás venceram (Inter, São Paulo e Vitória) e o ultrapassaram, enquanto o Vasco passou à frente no critério de desempate, já que igualou os 14 pontos ao empatar seu duelo e se aproveitou do saldo do Santos ter despencado com a derrota por 3 a 0.