Insatisfeita com Lula, Ucrânia mantém embaixada no Brasil vazia

Desde a saída do diplomata Andrii Melnyk, em junho, para atuar na ONU, Kiev não indicou substituto. A falta de um novo embaixador reflete o mal-estar causado por declarações de Lula consideradas favoráveis à Rússia e pela recente visita do presidente brasileiro a Moscou, em maio, para o aniversário da vitória soviética na Segunda Guerra.

A Ucrânia decidiu manter sua embaixada no Brasil sem chefe de missão, em sinal de descontentamento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A informação foi confirmada ao Metrópoles por fontes ligadas à chancelaria ucraniana na segunda-feira (21)

Segundo autoridades ucranianas, tentativas de contato direto entre Lula e Volodymyr Zelensky foram ignoradas, e a diplomacia de Kiev considera as ações do governo brasileiro como “gestos cínicos” para maquiar suposta aproximação com Vladimir Putin.

Apesar da tensão, o Itamaraty nega crise e afirma que as relações diplomáticas continuam ativas em níveis técnicos. O governo brasileiro tenta retomar o diálogo direto entre os presidentes, que não conversam desde 2023.

Ao mesmo tempo em que deixa o Brasil sem embaixador, a Ucrânia anunciou a abertura de novas representações diplomáticas no Equador, República Dominicana, Panamá e Uruguai, reforçando sua presença na América Latina.