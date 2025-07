Bolsonaristas fazem ato pró-Trump em Brasília

A ordem do governo americano foi anunciada no mesmo dia em que Bolsonaro foi alvo de ação da Polícia Federal justamente sob a acusação de atentar contra a soberania do Brasil ao articular medidas no exterior. O ex-presidente está obrigado a usar tornozeleira eletrônica e não pode se aproximar de embaixadas e consulados estrangeiros.

Desde a gestão Bolsonaro (2019-2022) Moraes se transformou em um dos principais algozes do ex-presidente e de seus aliados.

Ele foi escalado como relator dos principais inquéritos que miraram bolsonaristas e presidiu o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) na eleição presidencial de 2022, vencida por Lula.