Países menos desiguais condenam mais o excesso de riqueza

Há ainda alguns estudiosos que dividem o senso de justiça em duas partes: igualdade e proporcionalidade. A primeira está ligada à ideia de que todos deveriam ser tratados como iguais, enquanto a segunda tem um sabor mais meritocrático: cada um deve receber o que lhe é devido, abrindo a possibilidade de que alguém pode ser muito rico por merecimento, por seus talentos e esforço, por exemplo.

Sabe-se que existem diferenças culturais relevantes na ênfase dada a cada um dos fundamentos morais. Culturas ocidentais, com nível mais alto de educação formal e secularizadas (com pouca influência das religiões), tendem a enfatizar o cuidado e a justiça, enquanto em regiões como a Índia e o mundo islâmico as ideias de lealdade e pureza costumam ser relativamente mais fortes. Isso explica a importância de uma amostra multicultural como a do estudo.

No novo trabalho, a dupla de pesquisadores usou questionários com uma série de perguntas voltadas para estimar, com base na MFT, quais eram as posições morais de cada população. Também estimaram a religiosidade dos participantes (numa escala de 0 a 10) e sua inclinação política (mais à direita ou mais à esquerda, também de 0 a 10).