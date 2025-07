Motorista bêbada bate em 5 carros e parte pra cima com facão

Uma noite de bebedeira terminou em confusão no Centro de Pato Branco, no sudoeste do Paraná. Na madrugada desse sábado (19), uma mulher ao volante de uma Chevrolet Captiva perdeu o controle, bateu numa fileira de carros estacionados e ainda saiu do veículo empunhando um facão, fazendo ameaças no meio da rua. A informação é da RICtv.

Segundo testemunhas e a Polícia Militar, a motorista atingiu um carro, que foi empurrando os demais como peças de dominó. No fim das contas, cinco veículos ficaram danificados. Após descer da Captiva, a mulher pegou um facão e começou a brandir a arma em plena avenida, chegando até a bater a lâmina no asfalto, arrancando faíscas.