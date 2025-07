Mortos e desaparecidos em naufrágio de barco turístico; VÍDEO

Doze pessoas foram resgatadas vivas, entre passageiros e tripulantes. As autoridades confirmaram a localização de 27 corpos, até o momento. O número total de ocupantes a bordo é de 53.

Equipes de resgate seguem mobilizadas na tentativa de localizar vítimas de um barco turístico que naufragou neste sábado (19) na Baía de Ha Long, no Vietnã, um dos destinos mais visitados do país e reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade.

O acidente aconteceu pouco antes ds 14h (hora local), próximo à caverna Dau Go, após uma tempestade repentina atingir a região. O barco identificado como QN-7105 virou em meio ao temporal. Assim que receberam o alerta, equipes locais e pescadores da região iniciaram buscas.

O governador da província de Quang Ninh, Pham Duc An, está acompanhando os trabalhos de resgate diretamente no local, ao lado de outras autoridades. Segundo o governo local, todos os recursos humanos e equipamentos disponíveis foram acionados, com operações intensificadas durante a noite.

A prioridade, de acordo com as autoridades, é salvar o maior número possível de pessoas com vida.