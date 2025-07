A partir dos 50, dificuldade para erguer 5kg pode indicar doença

O risco de queda na qualidade de vida no grupo com a limitação muscular foi cerca de 10% maior em relação com os indivíduos sem problema de levantar 5 kg. No caso da depressão, esse risco foi 8% maior, enquanto que esse percentual foi de cerca de 7% no caso de artrose. No geral, homens apresentaram maior associação entre a dificuldade de levantar peso e doenças do que mulheres.

Rizwan Qaisar, professor associado de medicina na Universidade de Sharjah, nos Emirados Ábares Unidos, e um dos autores do estudo, afirma que a dificuldade de levantar 5 kg não causa os problemas de saúde. Na realidade, essa perda na capacidade de carregar peso pode ser um sinal de problemas gerais no organismo humano.

"Se alguém tem dificuldade para levantar 5 kg, isso pode significar que seu corpo está começando a enfraquecer, e isso pode estar ligado a outros problemas de saúde. É uma maneira simples de detectar os primeiros sinais de declínio na vida cotidiana", completa o autor do estudo.