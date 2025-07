Arbitrária e sem fundamento, diz Lula sobre vistos revogados

Bolsonaro agora usa uma tornozeleira eletrônica para monitorar seus movimentos. Ele está proibido de sair de casa entre 19h e 7h, de se aproximar de embaixadas ou de ter contato com diplomatas estrangeiros.

As medidas seriam uma forma de impedir que o político fuja do Brasil. A operação de busca e apreensão também encontrou US$ 14 mil na casa do ex-presidente. Bolsonaro disse que sempre teve dólares em casa.

O ex-presidente afirma que as ações judiciais às quais responde têm motivações políticas. A intenção, segundo ele, seria tirá-lo da eleição presidencial de 2026. "O Lula, sem mim [na disputa], ganha a eleição de qualquer um", disse Bolsonaro em entrevista à agência de notícias Reuters na sexta-feira.