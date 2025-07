Bolsonaristas se unem contra Moraes e planejam pressionar STF

A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve como consequência uma unificação dos bolsonaristas, campo que estava abalado desde a decisão dos Estados Unidos de impor uma tarifa de 50% em produtos brasileiros.

Agora a estratégia de aliados do ex-presidente será de ampliar a pressão contra o Supremo no Brasil e nos Estados Unidos - onde o filho do ex-presidente e deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) tem atuação próxima à Casa Branca.

Uma das principais justificativas para fortalecer o campo novamente em torno do líder foi a proibição determinada por Moraes de que o ex-presidente fale com Eduardo, também investigado no caso sob acusação de atuar contra a soberania brasileira.