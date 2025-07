PMs da Rota percorreram 20 km com policial civil baleado

Agentes da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, tropa de elite da PM paulista) responsáveis pelo socorro a um policial civil baleado durante uma ação na favela do Fogaréu, no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, percorreram cerca de 20 km com ele ferido e consciente até o Hospital das Clínicas, na zona oeste da cidade.

O caso aconteceu na última sexta (11). O investigador Rafael Moura da Silva, 38, chegou à unidade de saúde em estado grave e morreu nesta quarta (16). O autor dos disparos foi um sargento da Rota que participava da operação e ajudou no socorro. As informações são do boletim de ocorrência do caso.

A reportagem procurou a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) para perguntar porque o policial não foi levado para um hospital mais perto e se os PMs acionaram o Samu, o Corpo de Bombeiros ou o helicóptero Águia para fazer o resgate, como é praxe nesses casos.