Intimista e luxuoso: saiba como foi o casamento de Endrick

A celebração foi discreta, com menos de cem convidados. Em postagem conjunta nas redes sociais, o casal escreveu: “Sr. Pessoa e Sra. Pessoa. Ele preparou cada passo. Hoje, caminhamos juntos no altar d'Ele.”

Fora dos gramados por conta de uma lesão na coxa direita, Endrick aproveitou a pausa forçada na temporada para marcar um gol na vida pessoal. O atacante do Real Madrid, de 18 anos, se casou com Gabrielly Miranda, de 22, em uma cerimônia reservada na Espanha, reunindo apenas familiares e amigos próximos.

Enquanto se recupera fisicamente, Endrick também aguarda uma definição sobre seu futuro no clube espanhol. Segundo o portal Cope, três cenários estão na mesa: permanência no elenco merengue, empréstimo para ganhar minutos ou até mesmo uma venda antecipada. O empréstimo, por ora, é visto como a alternativa mais provável.

Na temporada 2024/25, a primeira no futebol europeu, Endrick disputou 37 partidas pelo Real, a maioria saindo do banco, e balançou as redes sete vezes. O vínculo do atacante com os Blancos vai até o fim de 2029/2030.