Lula: Não vou entregar esse país de volta àquele bando de malucos

Durante a cerimônia no interior cearense, o governo anunciou liberação de novos recursos para a obra da ferrovia, além de estrear o trecho de Missão Velha.

Segundo o governo federal, o início da operação da Transnordestina está previsto para o fim de 2025, com os primeiros transportes de cargas saindo do Piauí até a região centro-sul do Ceará e algumas regiões de Pernambuco. Ao todo, a ferrovia tem 1.209 quilômetros de extensão e passa por 53 municípios.