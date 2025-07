Taxista atropela 4 pessoas na faixa de pedestres em SP

Quatro pessoas foram atropeladas por um taxista na tarde de quinta-feira (17), no bairro da Saúde, zona sul de São Paulo.

O acidente ocorreu por volta das 13h, na rua Carneiro da Cunha. As vítimas, com idade entre 19 e 29 anos, atravessavam a via na faixa de pedestres junto com outras pessoas e foram arrastadas por alguns metros.

