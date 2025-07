Entenda o que é e quais os riscos da insuficiência venosa crônica

A IVC é caracterizada por um aumento da pressão nas veias dos membros inferiores, resultante de uma incompetência do sistema venoso responsável pela drenagem sanguínea. Em outras palavras, as veias não conseguem fazer o retorno do sangue de forma eficiente ao coração.

Dados do Google Trends mostram que o interesse por insuficiência venosa crônica já era significativo, mas atingiu seu pico de buscas no Brasil após o anúncio do diagnóstico de Trump. Uma das principais dúvidas relacionadas foi se essa condição pode ser fatal. Nos Estados Unidos, o fenômeno foi similar, com buscas concentradas nos riscos da insuficiência venosa crônica.

"Não é uma doença que leva à morte, mas sim uma que afeta a qualidade de vida", afirmaJoviliano, tranquilizando sobre a gravidade da condição.

Fatores de risco

A causa principal, segundo Joviliano, é a predisposição genética. Além disso, outros fatores podem contribuir para o desenvolvimento da IVC: