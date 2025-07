Robinho Jr. mostra maturidade e muda planos de Xavier no Santos

O atacante Robinho Jr. mudou os planos do Santos e antecipou sua estreia - excluindo o amistoso da semana passada - entre os profissionais na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Santos pensava em adiar a participação do jovem no time de cima. Porém, o Menino da Vila, que participou do amistoso contra o Desportiva Ferroviária e deu assistência, foi acionado no 2º tempo contra o rubro-negro.

A ideia do Peixe era evitar pular etapas e correr o risco de queimar o garoto, que tem apenas 17 anos.