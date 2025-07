Palmeiras vacila e empata com Mirassol

Abel Ferreira promoveu os retornos de Raphael Veiga e Felipe Anderson ao time titular do Palmeiras após ambos atuarem pouco no Mundial. E o atacante foi um dos melhores nos primeiros 45 minutos.

Logo aos 8, Felipe obrigou Walter a fazer boa defesa na entrada da área. E depois criou outra jogada importante, que Veiga terminou finalizando muito mal.

O Mirassol não deu um chute sequer ao gol de Weverton, mas levou perigo pelo lado direito com Lucas Ramon. Aos 2 minutos, Fuchs quase marcou um gol contra após cruzamento do lateral direito, e aos 17, mais uma vez em uma descida do lateral, Gómez teve que salvar de carrinho um chance clara de gol.