Transição de gênero em menores de 18 pode ser proibida em Cuiabá

Procedimentos de transição de gênero podem ser proibidos para menores de idade em Cuiabá (MT). Foi aprovado um projeto de lei na Câmara Municipal nesta terça-feira (15) que impede a realização de terapias hormonais e cirurgias com a finalidade de transição de gênero para pessoas com menos de 18 anos. O bloqueio hormonal também ficaria proibido.

Doenças que demandem tratamento com hormônios ficam excluídas da proibição. Agora, o projeto de autoria de Rafael Ranalli (PL) vai para sanção do prefeito Abilio Brunini, também do PL.

No projeto, o vereador cita a resolução do CFM (Conselho Federal de Medicina) que muda as normas estabelecidas em 2019 para crianças e adolescentes trans.