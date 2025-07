Itália diz seguir em busca de Zambelli e descarta pista recente

Zambelli fugiu do Brasil para escapar do cumprimento da pena de dez anos de prisão imposta pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Ela foi condenada por participar da invasão do sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

A congressista entrou na Itália em 5 de junho, pelo aeroporto Fiumicino, em Roma. Ela chegou com um voo dos EUA e passou por controle de passaportes com o documento italiano, por possuir dupla cidadania. Desde então, sua localização é desconhecida, dizem as autoridades.

Em sua réplica, o deputado Bonelli, de oposição, sugeriu que Zambelli está contando com cobertura política dentro da Itália. Quando anunciou sua saída do país e a intenção de ir para a Europa, a deputada disse que faria contato com lideranças da ultradireita. Ela se considera vítima de perseguição política pelo STF.