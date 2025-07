Herdeira de Formiga na Seleção feminina nasceu nos EUA

A meio-campista da seleção brasileira Angelina Alonso Constantino, de 25 anos, atua no Orlando Pride, dos Estados Unidos. Em 2023, ano da última Copa do Mundo, parecia predestinada a disputar o Mundial. Sua convocação, no entanto, virou dúvida por conta de uma lesão grave: uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) no joelho direito, sofrida em julho de 2022 na final da Copa América ?vencida pelo Brasil diante da Colômbia.

Foram quase 11 meses de recuperação até retornar aos treinos no OL Reign (EUA), ainda sem certeza de que haveria tempo hábil para disputar a Copa. A então técnica da seleção, Pia Sundhage, resolveu esperar até o último minuto. Caso alguma jogadora fosse cortada, Angelina seria chamada como suplente. E foi o que aconteceu: a comissão técnica optou pelo corte da atacante Nycole, que sofreu uma lesão durante um jogo-treino. Apesar de atuar no meio-campo, Angelina foi a escolhida. Desde então, não saiu mais da seleção. nesta quarta-feira (16), sob o comando de Arthur Elias, acumula convocações e é peça-chave no esquema tático do treinador.

Considerada a herdeira da camisa 8 de Formiga, mesmo tendo dupla cidadania, a filha de brasileiros nascida nos Estados Unidos escolheu defender a seleção brasileira.