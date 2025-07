Dorival pede reforços, mas política do Corinthians trava planos

Memphis Depay também virou um dos alvos de insatisfação da torcida. A ausência do camisa 10 em um dos treinos da semana passada gerou debate sobre rescisão de contrato com o atleta.

"Foi dado o primeiro passo. A cobrança agora é: obrigação ter grande empenho já contra o Ceará e, depois, no clássico de sábado, no Morumbi. Todos entenderam a responsabilidade de vencer essas duas partidas fora de casa. Também mostramos insatisfação com jogadores que demonstram indecisão ou falta de vontade. Memphis Depay, por exemplo, não estava no CT, mas já avisamos: vamos conversar diretamente para saber o que ele quer. Ficar ou sair? No Corinthians, quem fica tem que ter vontade de honrar a camisa", disse a Gaviões da Fiel, em nota oficial.

Nesta quarta-feira, o Corinthians enfrenta o Ceará, no Castelão, pela 14ª rodada do Brasileiro, às 19h30 (de Brasília). O Alvinegro paulista ocupa a 11ª colocação, com 16 pontos.