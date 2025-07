Algoz de Fonseca, estreante no top 20 exalta o brasileiro

Vivendo o melhor momento da carreira, Flavio Cobolli fez a sua estreia no top 20 do ranking mundial um mês após ter vencido João Fonseca em Halle. O jovem italiano, que é uma das estrelas do retorno da Hopman Cup, destacou o momento do tênis brasileiro e fez elogios à promessa carioca de 18 anos.

Aos 23 anos, Cobolli virou o 19º no ranking mundial após disputar em Wimbledon a sua primeira quartas de final de Grand Slam. O italiano registrou na grama inglesa a sua melhor campanha da carreira em torneio de tal calibre e foi eliminado pela lenda Novak Djokovic.

Ele saltou no ranking um mês depois de ter batido João na estreia do ATP 500 de Halle, embalado por um 2025 mágico. Em junho, Cobolli venceu o brasileiro de virada - por 5/7, 7/6(3) e 7/6(8)? e chegou até as quartas, caindo para o número 3 Zverev. Antes disso, conquistou os dois primeiros títulos na elite do circuito: no saibro de Hamburgo, em maio, e no de Bucareste, em março. Em dezembro, estava fora do top 50.

Cobolli é o representante italiano junto da top 10 Jasmine Paolini no tradicional torneio de duplas mistas. Criada em 1989 para homenagear o multicampeão australiano Harry Hopman, a competição retorna após um hiato e reúne seis países em Bari: Itália, Grécia, Espanha, França, Canadá e Croácia. O torneio, que começou nesta quarta-feira (16), está sendo transmitido exclusivamente no Brasil pela N Sports, tanto no YouTube quanto na TV fechada.

Ode aos brasileiros