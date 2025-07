Brasileiro tem 12 técnicos demitidos em 13 rodadas

O português Abel Ferreira, por sua vez, é o técnico há mais tempo no cargo na elite do futebol brasileiro. Anunciado no Palmeiras no já longínquo 30 de outubro de 2020, o treinador completou nesta terça-feira (15) 1.719 dias no clube.

Ele é também o técnico mais longevo da história centenária do alviverde em uma única passagem, seguido por Oswaldo Brandão, que comandou o clube por 1.327 dias nos anos 1970, e por Luiz Felipe Scolari, que ficou à frente da equipe por 1.101 dias.

A longa permanência do luso está diretamente relacionada à fase vitoriosa do clube. Desde sua chegada vindo do PAOK, da Grécia, foram dez taças, incluindo duas do Campeonato Brasileiro (2022 e 2023) e duas da Copa Libertadores (2020 e 2021), empatado com Brandão como o treinador mais vencedor da história palestrina.