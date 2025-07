Arlindo Cruz não responde mais aos estímulos, diz esposa

Babi Cruz, companheira do sambista Arlindo Cruz, abriu o coração ao falar sobre o estado de saúde do marido, que desde o AVC em 2017 enfrenta uma dura batalha. Segundo ela, o cantor já não responde mais aos estímulos do dia a dia e está “bem distante”.

“Vivemos momentos lindos dele segurando um copo, um biscoito… Hoje não temos mais isso do Arlindo. Hoje ele está bem dentro do mundinho dele, do universo dele”, contou Babi no livro O Sambista Perfeito, biografia escrita por Marcos Salles.