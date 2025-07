Cinco mortos em batida entre carreta e veículos com estudantes

As informações preliminares da PRF indicam que a carreta, que trafegava no sentido contrário, teria invadido a contramão e colidido de frente com o primeiro ônibus do comboio, que transportava 25 alunos, dois motoristas e um orientador.

Com o impacto, quatro ocupantes do ônibus, sendo o motorista e três estudantes, morreram no local. O motorista da carreta também não resistiu aos ferimentos, e o passageiro foi socorrido com ferimentos graves.

O segundo ônibus do comboio também foi atingido, mas nenhum passageiro ficou ferido. Os outros dois veículos não se envolveram no acidente.