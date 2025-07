Depredações: criança fica ferida e adolescentes são apreendidos

A Polícia Militar e a Prefeitura de São Paulo não souberam precisar a idade da criança atingida. Ela foi socorrida para um hospital particular. Seu estado de saúde não foi divulgado.

De acordo com a SPTrans, na tarde desta terça foram registrados 26 ataques em diversos pontos da capital paulista. Isso fez subir para 458 o número de veículos depredados desde 12 de junho, quando teve início a atual onda.

Uma criança ficou ferida após o ônibus em que ela estava ser atacado com bolinhas de gude na tarde desta terça-feira (15) na avenida Jorge João Saad, no Morumbi, zona oeste de São Paulo.

Em uma ação da GCM (Guarda Civil Metropolitana) dois adolescentes foram detidos e encaminhados para o 96° DP (Brooklin) após serem encontrados com pedras na mão. A ação ocorreu em meio a uma sequência de depredações aos coletivos. Não há informações se eles tem alguma ligação com o ônibus no qual estava a criança ferida.

De acordo com a guarda, os jovens tem 14 e 15 anos e não souberam explicar porque estavam com as pedras. Os dois foram encaminhados para o 96° DP (Brooklin), e devem ser entregues para os responsáveis.

A GCM disse que foram notificados ataques nas avenidas 23 de Maio e Cupecê, entre outros locais.