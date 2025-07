O Palmeiras corre para regularizar Ramón Sosa, atacante paraguaio que estava no Nottingham Forest, para o jogo contra o Mirassol, no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Brasileiro, na quarta-feira, às 19h (de Brasília).

O clube alviverde ainda aguarda a regularização no BID da CBF para que Sosa possa fazer a sua estreia. O jogador foi apresentado no início da semana na Academia de Futebol e já fez até treino no Allianz.

Sosa fez todos os treinos da semana com o grupo e, com a documentação regularizada, pode ser escalado por Abel Ferreira. O jogador fez uma pré-temporada particular enquanto o Palmeiras disputava o Mundial de Clubes.