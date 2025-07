Mãe e filha são resgatadas após jogarem bilhetes pedindo socorro

Com o apoio de outro morador do condomínio, que também é policial militar, as equipes conseguiram entrar no apartamento ao lado. Lá, o indivíduo foi localizado e detido em flagrante, sem oferecer resistência.

Durante a operação, uma mochila pertencente ao suspeito foi apreendida. No interior da mochila, foram encontrados itens como cintas plásticas, fitas adesivas, ferramentas, o aparelho celular de uma das vítimas e uma quantia de R$ 2.700 em espécie.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para prestar os primeiros socorros à mãe e à filha. Após receberem atendimento médico inicial na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Pinhais, as vítimas foram encaminhadas à delegacia da Polícia Civil do Paraná, que investiga o caso.