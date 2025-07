Bolsonaro diz ser 'apaixonado' por Trump e quer falar com ele

O deputado licenciado, que está nos EUA desde março em mobilização para que o governo americano pressione o Brasil sobre o caso do seu pai, tem vinculado qualquer negociação sobre a sobretaxa a uma "anistia ampla, geral e irrestrita".

Ele afirmou também que ninguém comemora a tarifa e negou que ele ou seu filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado licenciado, tenham atuado para isso. As declarações foram dadas em entrevista ao site Poder360.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta terça-feira (15) ter paixão pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e que gostaria de conversar com ele sobre a tarifa de 50% imposta sobre todos os produtos brasileiros a partir de 1º de agosto.

Réu no caso da trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal), Bolsonaro está sem passaporte. Como mostrou a coluna Mônica Bergamo, o governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, chegou a sugerir a ministros da corte a devolução do documento para Bolsonaro, o que foi mal interpretado pelos magistrados.

"O que passa na cabeça do Trump não sei, ele é imprevisível. Eu gosto dele, eu sou apaixonado por ele. Sou apaixonado pelo povo americano, pela politica americana, pelo pais que é os Estados Unidos, nunca neguei isso desde meus tempos de garoto", disse na entrevista nesta terça .

"Ele me tratava, me trata como irmão, e ele botou naquela carta primeira linha meu nome. Está sendo caça as bruxas ou não?", questionou. Mais cedo, Trump disse nos Estados Unidos que Bolsonaro não é seu amigo, mas é um bom homem.